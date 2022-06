Speváčka Ronie si svoj krst mimoriadne užila. Na parkete to rozbalila aj tanečníčka Melánia Kasenčáková, ktorá je mnohým známa zo súťaže Miliónový tanec, kde sa v roku 2005 preslávila. Odvtedy sa však poriadne zmenila. Kto sa však zmenil ešte viac, je speváčka Celeste Buckingham. Tá sa minulý rok v novembri rozhodla vrátiť na Slovensko. Predtým takmer dva roky žila v Portugalsku v Madeire, kam odišla za rodičmi. Keď vošla do dverí, všetkým doslova padli sánky. Viacerí sa museli viackrát presvedčiť, či je to skutočne ona.

Na snímke Melánia Kasenčáková počas súkromnej predpremiéry videoklipu k pesničke Ronie 2004. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Speváčka sa ukázala s dlhými svetlými vyrovnanými vlasmi a ofinkou. A vďaka blond hustej parochni vyzerala ako celkom iná žena. „Pohrali sme sa s vizážistom Tomášom a bola som na chvíľu za blondínu. Ďakujem Ronie a Kristy za pozvanie na krst klipu. A ja sa zároveň lúčim s vami na chvíľu, už som na letisku a čaká ma Madeira. Ďakujem Slovensko, bolo to skvelé, ako vždy," napísala na sociálnej sieti.

Neprehliadnuteľná bola aj obdarená influencerka Michaela Gubranová alias Mikela.

Určite si ju pamätáte vďaka škandálu z minulého roka, keď sa zúčastnila online módnej prehliadky, z ktorej ju následne organizátori z finálneho vysielania vystrihli, ako povedala, pre jej kypré tvary. Známa je aj vďaka svojej knihe Dolu Hlavou. V nej rozprávala o svojej minulosti, keď sa v zahraničí živila ako striptérka od 18 rokov. A ako sa nahodila tentoraz? Prišla v pletenej podprsenke, z ktorej jej takmer vybehli jej bujné vnady.