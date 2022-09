Žaneta po boku Ivana lietala v oblakoch. Dokonca mu ochotne radila, čo robiť, keďže mal poriadnu zápchu. „Keď už zajtra nepôjdem na vécko, tak neviem,” posťažoval sa Žanete. „Musíš ísť do vedľajšej chaty a uvidíš ten rachot,” pokračoval vo fekálnej debate Ivan. „Ja si púšťam vodu, ja tam dávam iné oktávy, neboj sa,” pridala sa Žaneta. Keď o pár hodín prišlo rozhodnutie, čo ďalej, ostala poriadne prekvapená. „Si veľmi sympatická žena, ale z fyzickej stránky by som si predstavoval na spolužitie inú ženu. Mám proste iný štýl ženy. Pre mňa je podstatné, čo mi hovorí moje srdce, nie moja hlava. Ale srdce mi nepovedalo nič,” zaklincoval to Ivan.

Žaneta si od Ivana napokon vypočula slová, ktoré rozhodne nečakala. Tvárila sa však, že je prudko v pohode. Zdroj: TV JOJ