V rámci romantickej atmosféry Ivan navrhol, aby sa išli zrelaxovať do vírivky. Tento nápad však Žanetu dosť vydesil. ,,Ja nechcem ísť do plaviek, ku*va, ako to spravím," nahlas si hovorila zúfalá Žaneta. Nakoniec si však na bikiny obliekla plážový čipkovaný župan. No keďže vrch plaviek mala o dosť menší ako jej bujné prsia, z košíka jej vyletela celá bradavka. Keď prišla k vírivke, rozhodla sa, že do nej vlezie so županom. ,,Zostanem tu pokiaľ nebude tma," podotkla.

Žaneta v šou Láska na chate sa hanbila za svoju postavu. Do vírivky vošla v čipkovanom župane. Zdroj: tv joj

Po vírívke už dvojica leňošila v posteli. Žaneta navrhla Ivanovi, že mu vymasíruje chrbát, no on ju poprosil, nech mu radšej ostrihá nechty na nohách. A následne sa Žaneta odvážila prelomiť ľady. ,,Všetci tu čakajú nejakú šou, ale oni nevedia, že tú najväčšiu šou očakávam ja," vyblafla na Ivana. Ten ju však poriadne schladil. ,,Všetci čakajú čo? Že ťa tu pretiahnem? To sa nerobí v priamom prenose," odbil ju. Viac uvidíte dnes večer na Jojke

