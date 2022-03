Dara a Pavel sa prvýkrát stretli ešte v roku 2010, keď boli obaja patrónmi Pražského polmaratónu. Slovenská speváčka a najlepší český futbalista všetkých čias spolu pózovali fotografom a už vtedy si vymieňali flirtujúce pohľady. Nedvěd bol v tom čase už 16 rokov ženatý s manželkou Ivanou. 11 rokov nato sú z nich zamilované hrdličky. Iskra medzi nimi preskočila minulý rok v Taliansku, kde exfutbalista žije.

Dara Rolins Zdroj: Instagram Dara Rolins

„Priznávam, trochu tomu pomohli naši spoloční kamaráti a Pavel, ktorý mi veľmi kúzelným spôsobom dlho dvoril,“ priznala Dara. „Roky mi od neho pristávali kytice k narodeninám,“ prekvapila po priznaní vzťahu. Dvojica spolu randí už trištvrte roka a spolu si užili už romantickú lyžovačku vo Švajčiarsku či dovolenku na Maldivách. Rolins nedávno zavítala do Bratislavy, kde prišla podporiť svoje kamarátky Dominiku Cibulkovú a Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú v tanečnej šou. Partnera však nechala v Taliansku. „Prišla som na otočku, z Bratislavy odlietam do Talianska za Pavlom. Lola je teraz s otcom Matějom, čiže môžem ísť za ním,” povedala nám Dara. Verí, že Nedvěd je konečne pre ňu ten pravý?

„Vždy som verila na pravú lásku. Pre mňa žiadny vzťah nebol, že som do neho vstupovala len polovične, bolo by to dosť pokrytecké. Všetky vzťahy majú vymedzený čas. Naučila som sa žiť sama s Laurou. Je nám dobre, má dokonalého otca. Hovorila som si, že už to takto možno zostane a do života mi budú vstupovať také tie chvíľkové známosti. No a teraz som stretla niekoho, že si hovorím, že škoda, že je život taký krátky. Mala som ho stretnúť skôr, je to dokonalé,” prezradila nám Rolins, ktorá zatiaľ s Pavlom žije na diaľku – on v Turíne, ona v Prahe.

„Nechcem po ňom, aby žil v Prahe. Mne to takto vyhovuje. Určite budeme žiť v Taliansku aj v Česku,” hovorí Dara, ktorá sa vydávať tak skoro nebude. Nie je to totiž predmetom ich diskusie. „Toto vôbec neriešime. Cítim, že som sa zamilovala len nedávno. Je to ešte ďaleko. Ak vôbec,” dodala.

