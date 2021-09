V šou ste k sebe síce mali blízko a dokonca ste mali aj farmársku svadbu, no vyzeralo to, že ostanete iba kamaráti. Po Farme ste sa však dali dokopy. Čo sa zmenilo?

Xénia: Na Farme to bolo ešte také „farmárske”. Akože už tam nám bolo spolu dobre, dobre sa nám spolu rozprávalo, radi sme spolu trávili čas, ale ja som potrebovala trošku viac času, aby sme sa spoznali vonku, mimo kamier a celej tej hry. Keď sa skončila šou, boli sme stále v kontakte, písali sme si, začali sme sa čoraz častejšie stretávať a zistili sme, že si rozumieme. No a dali sme sa dokopy a zaľúbili sme sa.

Obaja pochádzate z rôznych kútov Slovenska. Ako ste riešili vzťah na diaľku?

Lukáš: Ten začiatok bol trošku komplikovaný, keďže Xenka býva pri Žiline v Petroviciach a ja zas pri Spišskej Novej Vsi v takej malej dedinke, takže sme chodili hore-dole. Raz sme boli týždeň u mňa, potom u Xenky a časom už toho bolo dosť, pendlovať bolo dosť náročné. Nakoniec sme sa rozhodli, že ideme bývať spolu do Žiliny. Sú to skoro už tri mesiace.

Xénia a Lukáš na Farme. Zdroj: Instagram.com

Takže je to medzi vami už naozaj vážne. Zásnuby ešte neboli?

Lukáš: No zatiaľ ešte nie (smiech). Všetko má svoj čas.

Xénia: U nás je všetko super. My sme okej, myslím, že u nás je to vidno z každej strany. Užívame si každý jeden deň.

Xénia, ty si vyhrala rozprávkových 75-tisíc eur, no časť si darovala Lukášovi a Heňovi. Čo si si za zvyšné peniaze kúpila?

Xénia: Áno, my sme sa po finále delili. Z mojej sumy som si kúpila auto, zvyšok ešte šetrím a uvidím, do čoho bude treba investovať. Nechcem zbytočne teraz, keď nie je do čoho.

Lukáš: Ja som si kúpil tiež auto, ale v podstate to nebolo ani tak z tých peňazí… Ale tie z Farmy tiež šetrím. Tiež ich mám v zásobe. Nerozhadzujeme sa. Skromnučko ako na Farme (smiech).

Lukáš Stanislav a Xénia Gregušová na Tenerife. Zdroj: instagram

Ste s ostatnými farmármi ešte v kontakte?

Xénia: Ale hej. S pár farmármi si aj napíšeme. Keď ideme na východ, tak sa zastavíme u Anky, keď sme v Bratislave, tak s Aquamenom.

Lukáš: Aquamen bol dokonca u mňa na východe. Mal nejaké vystúpenie v Liptovskom Mikuláši, tak som mu napísal, nech sa zastaví a on prišiel o druhej ráno. Takže áno, sú ľudia, s ktorými sme stále v kontakte.

Luky, a čo ty a Heňo? Ste stále takí dobrí kamoši?

Lukáš: No jasné. Teraz budeme spolu chodiť aj do Farmy Xtra. Takže ľudia nás opäť uvidia trošku spolu. Stále sme kamaráti, aj keď sme sa vybrali takými cestami, akými sme sa vybrali.

Tebe sa teraz, Lukáš, celkom darí, v novej Farme budeš divákov sprevádzať zákulisím. Potešila ťa táto ponuka?

Lukáš: Keď som si mohol Farmu zažiť ako súťažiaci, je to pre mňa taká srdcovka, a keď prišla táto ponuka, tak som neváhal. Teraz vidím Farmu z druhej strany. Budem ju mať z oboch strán prekuknutú.

A ako sa vám po Farme zmenil život? Pomohla vám táto šou v niečom?

Xénia: Určite sa nám rozbehli sociálne siete. Je to celkom fajn, celkom si to užívame, pokiaľ to je. A tak isto na veľa vecí máme po Farme taký iný pohľad. Vážime si teplú sprchu (smiech) a rozmanitú stravu.

