Dara a Pavel sa prvýkrát stretli ešte v roku 2010, keď boli obaja patrónmi Pražského polmaratónu. Slovenská speváčka a najlepší český futbalista všetkých čias spolu pózovali fotografom a už vtedy si vymieňali flirtujúce pohľady. Nedvěd bol v tom čase už 16 rokov ženatý s manželkou Ivanou. 11 rokov nato sú z nich zamilované hrdličky. Iskra medzi nimi preskočila v roku 2021 v Taliansku, kde exfutbalista žije.

Na snímke Dara Rolins počas galavečera Slovenka roka. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Odkedy sú zaľúbenci spolu, Dara úplne rozkvitla! Zamilovanosť z nej srší na všetky strany. V septembri dokonca obaja spolu oslávili okrúhle 50. narodeniny veľkým spoločným žúrom v Taliansku, kde pozvali mnohých celebritných kamarátov. Párik žije striedavo v Taliansku a na Slovensku. Speváčke to podľa jej slov takto vyhovuje. Mnohým sa naskytá otázka, či sa zosobášia.

Na svadbu sme sa Dary pýtali pred vyše rokom, keď bola hosťom živého prenosu Let‘s Dance. „Toto vôbec neriešime. Cítim, že som sa zamilovala len nedávno. Je to ešte ďaleko. Ak vôbec,” prezradila nám vtedy. Zmenilo sa odvtedy niečo? „Svadba nebude, neskloňujeme tento žáner. Myslím si, že teraz je všetko v takom dokonalom poriadku a v rovnováhe a celé je to také pekné, že by sa to mohlo možno tou svadbou aj pokaziť. Načo?! Nám je dobre takto,” vysvetlila nám Dara na Slovenke roka, kde vystúpila a dostala aj ocenenie.



