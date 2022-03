Jojkárska relácia Bez servítky trhá v posledných mesiacoch rekordy sledovanosti. Nie však pre vynikajúce recepty, ale hlavne vďaka exotom, ktorí sa tam hlásia. Ako to však vyzerá v zákulisí? My sme to pre vás zistili.

Natáčanie sa začína skoro ráno. Už okolo 7.00 sa všetci, štáb aj účinkujúci, stretávajú na parkovisku na bratislavskej Kolibe. Všetci najprv čakajú na testovanie na Covid-19 a až následne, s negatívnym testom, sa vydávajú na cestu. Hromadne sa presúvajú k hostiteľovi, u ktorého sa v ten deň varí. Okolo 9.00 sa začína s nakrúcaním. Hostiteľ predstavuje najskôr svoje bývanie, prípadne blízkeho človeka, ktorý mu bude pri varení pomáhať. Až potom začína samotné varenie, na ktoré je vyhradený dostatočný čas, no občas sa stane, že niekto nestíha, prípadne prekvapí sám seba a stihne všetko oveľa skôr, ako predpokladal.

Prichádza čas obeda, keď majú všetci krátku pauzu. Po nej sa pokračuje s natáčaním. Kým hostiteľ varí a pripravuje svoj byt pre návštevu, ostatní súťažiaci v exteriéri natáčajú dokrútky, v ktorých hádajú, čo budú večerať, čo sa skrýva za tajomnými názvami v pripravovanom menu. Pri natáčaní jednotlivých dielov je na pľaci okrem súťažiacich tak 12-15 členný televízny štáb.

Kto všetko zasahuje do natáčania? „V rámci nakrúcania má každá jedna profesia svoje zastúpenie a opodstatnenie, tým každý z nich komunikuje s účinkujúcimi / so súťažiacimi ohľadom tých záležitostí, ktoré sa ho týkajú a za ktoré je zodpovedný,” prezradila nám dramaturgička Ľudmila Lenárová, ktorá opísala aj to, čo sa deje pri hádkach. „Zatiaľ sa nám ešte nestalo, že by hádka prerástla do bitky, do niečoho agresívneho. V tom prípade by štáb musel, samozrejme, zasiahnuť. Pokiaľ sa hádky odohrávajú za stolom a týkajú sa výsostne len súťažiacich, štáb tieto hádky koriguje tak, aby to neprerástlo do agresívneho správania a aby tam nedošlo k žiadnym fyzickým útokom,” pokračovala.

Jožo a David z relácie Bez servítky. Zdroj: tv joj

A ako to funguje so surovinami, z ktorých sa varí? Prepláca to Joj-ka? Potraviny si súťažiaci nakupujú sami. Aké obchody na kúpu využijú, je iba na nich. Súťažiacim však televízia preplatí nákup do výšky 100 eur. A ako to funguje, keď súťažiaci počas jedenia komentujú aktuálne dianie? „V miestnosti sú sami. Samozrejme, ak k tomu nepočítame tých členov štábu, ktorí tam musia byť. Určite však nevedia, kto dal koľko bodov. Často sú v piatok na finále prekvapení, kto vyhral,” dodala.



Prečítajte si tiež: