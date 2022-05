Kráľom a kráľovnou tanečného parketu sa stal famózny Ján Koleník so skvelou tanečníčkou Vandou Polákovou. A hoci sa počas celého prenosu herec držal, na konci už neudržal slzy a rozplakal sa. Ako to vyzeralo v zákulisí, ktoré známe tváre boli pozvané a čo sa dialo, keď sa o polnoci vypli kamery?

Sála počas finále doslova praskala vo švíkoch. Po červenom koberci sa prešlo mnoho známych tvárí, medzi ktorými nechýbali ani politici. Bývalý primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal prišiel aj s malými dcérami, veľkými fanúšičkami tejto šou. A hoci ku koncu už takmer zaspávali, vydržali do konca a víťazovi nadšene tlieskali. Už na začiatku prenosu všetkým oznámili, že príde aj predseda parlamentu Boris Kollár. Keď sa však začalo živé vysielanie, na jeho mieste sedel iba jeho brat, poslanec Ľudovít Goga. Kollár dorazil až po druhej prestávke a spoločnosť mu robila tehotná partnerka Barbora Richterová.

Takto to vyzeralo pred živým prenosom. Zdroj: Matej Kalina

Keď tesne pred polnocou konečne vyhlásili tretie miesto, na ktorom skončila Zuzana Kubovčíková Šebová, všetci už netrpezlivo čakali, kedy konečne Viktor Vincze vykríkne meno víťaza. Nikoho zrejme neprekvapilo, že kráľom tanečného parketu sa stal famózny Ján Koleník, ktorý v každom kole predvádzal doslova nadpozemské kúsky. Pri ďakovnej reči sa tak rozcítil, že už jednoducho neudržal slzy a rozplakal sa. Keď sa vypli kamery, na Janka doslova nabehol dav ľudí a všetci sa s ním chceli fotiť. Veľmi dojemné bolo, keď Janka objala hrdá mamina, pani Elena, ktorej dal syn ten najkrajší darček na Deň matiek. Vystískala ho aj jeho neterka, na ktorej bolo vidieť, ako je na svojho strýka pyšná. „Sme veľmi šťastní a unavení, ale eufória trvá a je to krásne. Zažili sme nádherné obdobie. Vložili sme do toho veľa energie, sily a veľa úprimnosti. Sme radi, že to oslovilo aj divákov a že sme si spoločne pomohli prežiť ťažšie obdobie," povedal nám víťaz Koleník.

Janka Koleníka vyobjímala neterka aj milovaná mama. Zdroj: Matej Kalina

Obďaleč zas Michal Kubovčík vybozkával manželku Zuzanu a poriadne ju vyobjímala aj kamarátka Petra Polnišová. Po prenose sa všetci súťažiaci presunuli na súkromnú párty, ktorá trvala, u niekoho možno až do rána.

