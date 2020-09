Sošky OTO sú rozdané a hoci organizátori mali pred živým prenosom obavy, ako to celé kvôli bezpečnostným opatreniam dopadne, nakoniec si hostia aj diváci užili skvelú zábavu. V zákulisí, niekoľko dní pred galavečerom, to však ani zďaleka nebolo také ružové...

Vedenie televízie Markíza sa totiž rozhodlo, že na živý prenos do Slovenského národného divadla svoje tváre nepustí. A to z toho dôvodu, aby ich chránili a zbytočne neriskovali v plnej sále. S organizátormi sa preto dohodli, že malú hŕstku svojich ľudí, ktorí sa prebojovali do úzkej nominácie, usadia v štúdiu v Záhorskej Bystrici a herci ich seriálov budú zoskupení v štúdiu, kde sa natáčajú Oteckovia. Prostredníctvom telemosta sa však pravidelne spájali s Národným divadlom.

Sajfa moderoval prenos v divadle a pravidelne sa spájal s markizákmi. Zdroj: RTVS



Medzi malou skupinkou markizákov v Záhorskej Bystrici bola aj Veronika Cifrová Ostrihoňová a v štúdiu s hercami sedela zas Dominika Kavaschová. Paradoxom však je, že celý večer priamo z divadla moderoval Matej Sajfa Cifra a sošku v kategórii Herečka prišiel do plnej sály odovzdať osobne Dano Fischer. Sajfa je manželom Veroniky a Dano zas Dominikin priateľ. Hoci sa teda počas večera snažili všetci dodržiavať hygienické opatrenia a partneri sedeli od seba niekoľko kilometrov, po skončení prenosu sa aj tak stretli doma. Viacerí prítomní si preto právom kládli otázku, či tieto markizácke manévre mali nejaký zmysel... Ak by sa totiž náhodou jeden z partnerov nakazil v hlavnej sále SND, zrejme by sa nákaza nevyhla ani jeho partnerke. Podľa našich informácií mal od televízie Markíza odporučený zákaz vstupu do divadla aj Tomáš Maštalír, ktorý sa však napokon rozhodol prebrať si sošku osobne a na párty sa ukázal iba na pár minút.

Televízia Markíza si za svojím rozhodnutím stojí a považuje ho za správne

,,Po zodpovednom preštudovaní pripravovaných bezpečnostných opatrení organizátora galavečera OTO sa Markíza rozhodla z dôvodu ochrany svojich kolegov zúčastniť sa podujatia dištančne, zainvestovala tak z vlastných zdrojov a vyšla v ústrety organizátorovi. Pri sledovaní priebehu podujatia a výstupov v médiach či na sociálnych sieťach sa televízii potvrdila správnosť rozhodnutia, Organizátor totiž nedokázal zabezpečiť sľubovanú bezpečnosť. Videli sme dezorganizáciu v používaní rúšok, nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, fyzický kontakt v podobe bozkov, objatí, podávania rúk a párty bez rúšok po prenose. Naša televízia sa zachovala zodpovedne uvedomujúc si, že by mala ísť príkladom. Veronika Cifrová Ostrihoňová a takisto Dominika Kavaschová boli obe testované pred príchodom do štúdií, pričom Veronika je momentálne na materskej dovolenke a do areálu televízie nechodí, takže nikoho nemôže ohrozovať. Partner Dominiky Kavaschovej v sále medzi hosťami nebol, navyše herci sú pravidelne testovaní, aby neobmedzili chod výroby našich programov."

