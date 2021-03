Tomáš Maštalír hrá postavu drsného Radúza a už v prvej časti nebude núdza o krvavé zábery. Pôjde o jeden rituál, ktorý podstúpi. Diváčkam sa tak naskytne pohľad na jeho odhalenú hruď.

Maštalír v úlohe krutého Radúza v seriáli Slovania. Zdroj: archív

Čo o postave povedal samotný Maštalír? „Radúz nedokázal prijať život taký, aký mal. Myslím si, že zdrojom jeho nešťastia a ďalších nie práve šťastných činov je on sám. Cíti sa neuznaný, chcel by pre seba viac, ako mu život dáva, a myslí si, že má na to právo,” prezradil Maštalír v Ranných novinách na JOJ-ke. Prvú časť uvidíte dnes o 20.35 na JOJ-ke.

