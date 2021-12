FOTO Zajtra to bude BOJ: TÍTO TRAJA farmári POSTÚPILI do FINÁLE! Komu držíte palce?

Bolo to napínavé do poslednej chvíle. Eva si miestenku do finále vybojovala v súbojoch, Mesuta do neho posunuli bývalí farmári a o posledné miesto sa v dueli „pobili” Dávid a Natália.