Barbora Piešová si vyžrebovala chytľavý hit Rain On Me, ktorý spoločne spievajú Lady Gaga a Ariana Grande. Pomôcť jej teda prišla speváčka Dominika Mirgová. No keďže extravagantná Gaga je v tomto klipe vymaľovaná ako veľkonočné vajíčko a na sebe má poriadnu divočinu a na rukách obrovské pazúre, pre Piešovú to bola hotová nočná mora. Keď vyšla na pódium, bolo na nej vidieť, že sa vôbec necíti vo svojej koži. Kým Mirgová si svoju Arianu naplno užívala a najradšej by v tom kostýme bola aj hodiny, Barbora podľa výrazu tváre „trpela ako želva”, čo si všimli aj viacerí diváci.

Barbora Piešová ako Lady Gaga. Zdroj: tv markíza

Napriek všetkému si od mnohých prečítala na sociálnej sieti obrovské množstvo pozitívnych ohlasov. „Barborka, máš brutálne profesionálny prejav. Lady Gaga za tebou zaostáva, minimálne hlasovo. Si skvelá,” podporovali ju fanúšikovia. A aj keď Mirgová pôsobila omnoho sebavedomejšie, viacerí sa zhodli, že Piešová to odspievala oveľa lepšie ako ona.

Najväčší kritik tohto vystúpenia bola paradoxne samotná Baša. Keď sa totiž videla, zhodnotila sa veľmi stručne: „Trošku som bola ako travesty šou, ale bola to zábava. Ďakujem všetkým, čo ste mi pomáhali, hlavne Dominike za dodanie odvahy pri tanci,” napísala o sebe s humorom Barbora.