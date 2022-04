Hana Zagorová v utorok vyrazila do Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe a nebola sama. Sprevádzala ju osobná asistentka Renáta. S ochorením krvi sa Zagorová trápi už dlhé roky. Zatiaľ čo jej kedysi stačila transfúzia iba raz za deväť týždňov, najnovšie má na ňu dochádzať každý týždeň. A niet sa asi čomu diviť.

Ťažký priebeh covidu s obojstranným zápalom pľúc spôsobil u nej po roku postcovidový syndróm. Preň speváčka v októbri minulého roka skolabovala a upadla do bezvedomia. Výrazne sa jej rozhodili krvné doštičky oproti tomu, ako to mala dovtedy. A aby toho nebolo málo, ešte si nalomila tri stavce, pre ktoré ju dávajú dokopy fyzioterapeuti a nútia ju spevňovať si telo korzetom či bedrovým pásom.

Hana Zagorová nedávno počas nahrávania videoklipu spoločnej piesne s Marekom Ztraceným Zdroj: archív supraphon



Zagorová tak nedávno na odporúčanie lekárov zrušila všetky svoje vystúpenia až do konca roka. Navždy sa však vzdať publika v žiadnom prípade nechystá. „Necítim sa ešte úplne dobre a myslím si, že by to na mne bolo aj poznať. A to si moji fanúšikovia naozaj nezaslúžia a ja tiež nie. Som zvyknutá podávať výkon na sto percent, a pokiaľ to nejde, tak radšej nič,“ reagovala Blesku Hana na otázku, prečo opäť zrušila koncerty. Vzápätí dodala: „Sľubujem však – lebo do konca roka je ešte veľa času – že sa dám dokopy na tých sto percent a že si zase všetci spoločne zaspievame.“

ZÁBERY ZAGOROVEJ, AKO JU NIČIA PROBLÉMY, V GALÉRII >>



„Musí to byť pre Hanku veľmi vyčerpávajúce, som však presvedčený, že to zvládne a postaví sa zase na pódium. A to bude potom pre ňu tá najcennejšia transfúzia na svete,“ povedal Jiří Dvořák z kapely, ktorá mala Zagorovú sprevádzať na koncertoch.



Prečítajte si tiež: