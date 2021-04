Dokonca aj exprezident Václav Klaus povedal, že Kellner nezodpovedal tradičnému obrazu boháča, okázalo si užívajúceho svoj majetok. „Nepristihovali ho na žiadnych večierkoch, za celú 30-ročnú éru nemal jediný bulvárny škandál,“ povedal. Kellner bol povestný aj tým, že si prísne strážil svoje súkromie. Na konci 80. rokov však pracoval ako produkčný na Barrandove. A aj vďaka tomu sa na pár minút mihol v českom filme Čas sluhov z roku 1989 režisérky Ireny Pavláskovej.

Pri nehode vrtuľníka na Aljaške zomrel najbohatší Čech Petr Kellner. Zdroj: Instagram

V scéne na večierku víta herečku Jitku Asterovú, ktorú následne predstavuje svojim známym. Tých si zahrali Ivana Chýlková a Karel Roden. „Ahoj, to som rád, že vás vidím. Poďte ďalej. Ja vás predstavím. To je Milan a to je jeho žena," hovorí v krátkej scénke. Kellner mal vtedy len 25 rokov. A aj keď mu to pred kamerami išlo, vrhol sa na úplne inú dráhu.

