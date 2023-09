Prázdniny sa skončili a všetkým deťom sa v pondelok začali školské či škôlkarské povinnosti. Leto si naplno užil aj primáš z Cigánskych Diablov Štefan Picúr Banyák. Ešte pred pár týždňami sme ho s rodinkou stretli na potulkách uličkami Starého Mesta v centre Bratislavy. V jednej chvíli si urobili pauzu v známej prevádzke so zmrzlinou. Na sladkej pochúťke si pošmakol aj so starším synom Štefanom Picurkom, ktorý na jar oslávil už 16 rokov. Cimbalista Ernest Šarközi s manželkou Silviou a dcérou Vanessou však tentoraz s nimi neboli. Spoločnosť im robila známa speváčka Brigita Szelidová.

Cigánski diabli sa zabávali na rómskom plese v Nitre. Zdroj: TV JOJ

No a vtipnou zhodou náhod je to, že pred pár dňami vyšla nová pesnička Mira Jaroša, ktorý sa na mnohých prekvapenie spojil s Rytmusom a vypustil do sveta spoločné dueto „Zmrzlina”. Jeho refrén rozosmial nejedného raperovho fanúšika. „Líže tatko, líže mamka, líže celá rodina. Líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Líže dedko, líže babka aj najlepší kamarát," spieva sa v hudobnej novinke, ktorú predstavili na konci prázdnin. No a Cigánski Diabli akoby vopred niečo takéto tušili. „Líže Picúr, líže Picurko, líže celá rodina,” mohlo by pokračovať v pesničke, čo poviete?