Každý priamy prenos je z neho iný človek. Choreograf a porotca Let´s Dance Jorge González sa v šou predviedol už aj ako Vládkyňa zla alias Angelina Jolie a najnovšie opäť poriadne šokoval. Kubánsky porotca totiž miluje výstredné outfity a v divokých prevedeniach ho poznajú aj v nemeckých šou, kde roky aktívne pôsobí.

Jorge González počas Let´s Dance. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbVmZDEAqUY/

Na svojom outfite si dal záležať aj ostatnú nedeľu večer. Vo farebnom overale predviedol štíhlu postavu a okrem vysokých topánok prekvapil aj odzobou na hlave. Tá skôr pripomínala farebnú prachovku, no Kubáncovi to vôbec neprekážalo. Aj keď si z neho viacerí ľudia robili srandu vrátane Adely Vinczeovej počas živého prenosu, on si z toho ťažkú hlavu nerobil.

Na sociálnej sieti sa niekoľko hodín po prenose pochválil, ako vyzerajú jeho vlasy potom, ako dal dole "farebnú prachovku". Tmavé roztrapatené vlasy sa až príliš podobali na jeho nedeľný účes. Len farba bola odlišná. Treba uznať, že mu zvlnené čiene vlasy pasovali omnoho viac.



