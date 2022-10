Petr Novotný prišiel po dlhom čase na koncert do pražskej Lucerny, kde skupina Fešáci oslavovala 55. výročie vzniku. Pre kapelu napísal asi 300 textov, z ktorých najznámejšie sú Paní má se má a Hvězda Countryon. Sprevádzali ho manželka Mirka a dcéra Soňa (31), syn Pavel (41) musel vystúpenie Fešákov oželieť. Ako starosta pražskej časti Řeporyje mal pracovné povinnosti.

Po mŕtvici, ktorá vyradila kedysi vychyteného moderátora z kolotoča nakrúcania relácií a spoločenských akcií, poskytol od roku 2013 iba dva rozhovory, v ktorých priznal, že má problémy s rečou, pamäťou a skonštatoval, že je už komik vo výslužbe. O to vzácnejší bol jeho príchod na vyše štvorhodinový koncert Fešákov. Vydržal tam hodinu, čo je už veľký úspech. Na otázku moderátora Pavla Zedníčka, ako sa má, odpovedal: „Mohlo by to byť lepšie.“



