Na ostrove je poriadne dusná atmosféra! Súťažiaci sú už po zlúčení a medzi členmi sa začali o to väčšie hádky. Veronika Havlik si zavolala Xéniu, aby sa jej priznala, že ju ohovárali v druhom kmeni a obvinili, že má niečo s Tomášom. Xénia bola z tejto informácie zdrvená a chcela si to vyjasniť pred všetkými. A vtedy nahlas vyhlásila, že nie ona, ale Veve mala tajný vzťah s Tomášom, keď boli obaja v kmeni AZUA. Keď sa jej na to Xénia na rovinu opýtala, len mlčala.

Tak ako to je? Mala Xénia niečo s Tomášom alebo nemala? Zdroj: tv markíza

,,Také som mala už nervy, že som povedala, nech všetci prídu a ideme sa o tom baviť. Ja som človek, ktorý odpúšťa, ale nezabúda. A neviem, či po tých všetkých rečiach budem ešte Veronike veriť. Keby bolo v mojom vzťahu s priateľom niečo zlé a zaľúbila by som sa náhodou do niekoho iného, tak radšej by som ukončila ten vzťah a potom by som začala niečo nové. Ale toto proste nie je môj štýl, že by som podviedla niekoho,” povedala Xénia, ktorú doma čaká priateľ Lukáš.