Pocity prehry ju dobehli až po tom, ako bola v hoteli v Dominikánskej republike. ,,Na začiatku som to zobrala fajn, ale na taký ten druhý tretí deň mi to prišlo ľúto a istú dobu ma to držalo. Taký ten pocit, že som to nedotiahla až do konca, aj keď som si nemyslela, že by som to vyhrala, ale chcela som tam byť od začiatku až do konca. A to ma strašne mrzelo,” povedala v rozhovore pre Markízu. Oveľa menej diplomatická už bola v relácii Survivor Xtra.

Xénia v šou Survivor. Zdroj: tv markíza

,,Dobre, vidno, že po vypadnutí revem, ale večer, keď som prišla za ostatnými na hotel, som už bola v pohode. Ale na druhý deň vieš ako ma to s*alo! Ty kokos, normálne ja som myslela, že… Keď som jedla, tak som to odsunula, že ja to nechcem! Ja chcem tú ryžu, ja chcem ísť späť!” povedala moderátorovi tejto extra relácie Tommy Kottymu.