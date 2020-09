Vera Wisterová (43) prežila minulý rok koncom októbra drámu ako z filmu. Jej bývalý manžel Jeremy Hulsh (41) vtedy uniesol ich dvoch synov spred nákupného centra a utiekol s nimi do Ameriky. Pre moderátorku nastali dlhé mesiace plné hrôzy, strachu a ťahaniciam s americkými súdmi. Deti má od konca júla konečne po necelom roku pri sebe a užíva si s nimi každú voľnú chvíľu

Vera Wisterová okrem pandémie, ktorá zachvátila celý svet, mesiace bojovala o synov a ich návrat na Slovensko. Svoje milované deti Harlowa (9) a Thea (6) má po dlhom čase konečne pri sebe a môže pokojne spávať. Okrem toho sa jej darí aj v práci, keď v poslednom období moderovala niekoľko akcií. „Táto moja dramatická situácia, ktorú mám za sebou, ma naučila žiť naplno a brať, čo život prináša deň po dni. Asi som prestala plánovať a robiť si plány dopredu. Berieme to tak, že každý jeden deň je nový a z každého jedného dňa sa tešíme,“ povedala nám nedávno Vera, ktorá sa netajila tým, že jej synovia po náročnom období chcú byť len doma.

Vera Wisterová je šťastná, že ma deti opäť pri sebe. Zdroj: Emil Vasko

„Deti chcú byť hlavne doma, aj preto žiadnu dovolenku neplánujem. Synovia nechcú chodiť ani na dlhšie výlety, také že s prespaním. Chcú byť naozaj len doma. Teraz sa spolu hlavne prechádzame, to nás baví. Prechádzka po Devíne alebo po Železnej studienke. Keď sme sa z Ameriky vrátili, nabehli sme do starých koľají. Úplne. Deti v septembri pôjdu normálne do škôlky a školy,“dodala Vera.

Jeremy Hulsh so synmi Harlowom a Theom. Zdroj: Facebook

Vyzerá to tak, že nielen moderátorka, ale aj jej deti sa pomaly vracajú do bežného života, aký mali predtým. O Wisterovej bolo už predtým známe, že tvorila pár s bratom herečky Kristíny Svarinskej Michalom. Aj po peripetiách, súdnych ťahaniciach a všetkých problémoch ich takmer štvorročný vzťah vydržal a Vera má vo Svarinskom veľkú oporu.

Pred pár dňami sa spoločne vybrali na Tyršovo nábrežie v Bratislave. Vera s deťmi, ktorej robil spoločnosť partner Michal, ktorý pravdepodobne zobral so sebou aj syna z predchádzajúceho vzťahu. Deti si vychutnali jazdu na kolotoči aj iné atrakcie. Niekoľko minút sa zdržali aj na strelnici či v detskej manéži. Na šťastnej rodinke boli vidieť, že im je spolu dobre a že si užívajú spoločne strávený čas. Azda im to vydrží čo najdlhšie.