Módna návrhárka Daniela Kralevich (35) sa za posledné obdobie zviditeľnila aj ako „opatrovateľka“ a kamarátka speváka Otta Weitera (65), ktorý sa s veľkými ťažkosťami vyrovnáva so smrťou svojej milovanej manželky Andrejky († 47). Málokto však vie, že táto bývalá misska si na bratislavských Zlatých pieskoch buduje luxus ako na Ibize.

V strede obľúbených Zlatých pieskov v Bratislave sa len nedávno objavil skutočne okázalý objekt ako vystrihnutý z Ibizy. A tento malý kus raja nepatrí nikomu inému ako Daniele Kralevich, ktorá tento plážový projekt zveľaďuje už asi rok. Na brehu jazera totiž postavila bunku, okolo ktorej vybudovala pieskovú pláž. Už na prvý pohľad je jej podnikateľský zámer neprehliadnuteľný. „Úmysel bol, aby na Zlatých pieskoch vznikol bioprojekt orientovaný na rodiny či mamičky s deťmi ako voľnočasová chilloutová zóna, kde si prídu na svoje aj menšie deti,“ povedala Daniela týždenníku Šarm. A my sme tam osobne zašli obzrieť si túto oázu pokoja na vlastné oči.

Danielin projekt na bratislavských Zlatých pieskoch. Zdroj: EMIL VAŠKO

Napriek tomu, že to ešte nie je úplne dokončené, vyzerá to tam veľmi príjemne. Návrhárka má totiž problémy, čo sa týka projektu, preto má spustenú prevádzku len na polovicu. Otvorená je najmä záhradná teraska, ktorá je vkusne zariadená, obklopená kvetmi, pohodlným luxusným sedením s nádherným výhľadom na jazero. Z priestrannej terasy sa po rebríku dá dostať priamo na pláž, kde Daniela dala naviezť množstvo bieleho piesku a na ktorej sú tiež k dispozícii ležadlá a bezpečný vstup do vody. Okrem toho sa tam nachádza aj menšie mólo. O nafukovačky, ležadlá, slnečníky či hračky pre deti nie je u Kralevich núdza. Tak čo na jej bratislavskú Ibizu hovoríte?

