Dcéra herca Andyho Hryca († 71) Wanda tak skoro na tohtoročnú dovolenku nezabudne. Nielenže celá opuchla, ale dokonca aj skončila v nemocnici. „Môžem ja mať takú smolu? Po roku a pol konečne na dovolenke v teple a pri mori a ja schytám tú najhnusnejšiu alergiu na svete? Som komplet cela spuchnutá, horné dýchacie cesty úplne upchaté, nonstop mi tečie z nosa, a keďže mi to steká na priedušky, mávam také záchvaty kašľa, že ľudia odo mňa bočia. A to všetko asi z olivovníkov,“ posťažovala sa na sociálnej sieti.

Wanda Hrycová so synom Artemom. Zdroj: Instagram W. H.

,,Zachraňujú ma antihistaminiká, ktoré si však dávam v dvojnásobných dávkach oproti odporúčaniu, aby som to prežila. Teraz je mi už, chvalabohu, veselo, ale teda po ceste do špitála, keď mi postupne puchli všetky dýchacie cesty, mi veru do smiechu nebolo. Doktori však zamakali, niečo mi pichli do zadku. Niečo ďalšie mi práve steká do žily a úľava sa dostavila takmer okamžite. Darmo, nie som ja stavaná do prírody, krčmy mi svedčia viac, číha tam na mňa podstatne menej nebezpečenstva,“ dodala s humorom.

Mohlo by vás zaujímať: