„Môžem ja mať takú smolu? Po roku a pol konečne na dovolenke v teple a pri mori a ja schytám tú najhnusnejšiu alergiu na svete? Som komplet cela spuchnutá, horné dýchacie cesty úplne upchaté, nonstop mi tečie z nosa, a keďže mi to steká na priedušky, mávam také záchvaty kašľa, že ľudia odo mňa bočia. A to všetko asi z olivovníkov. Teraz je mi už, chvalabohu, veselo, ale teda po ceste do špitála, keď mi postupne puchli všetky dýchacie cesty, mi veru do smiechu nebolo,“ posťažovala sa nedávno na sociálnej sieti.

Wanda Hrycová skončila počas nedávnej dovolenky v nemocnici. Zdroj: Instagram

Smola sa jej však na päty lepí naďalej. Po veľkolepej premiére filmu Známi neznámi prišla s Peťou Polnišovou do štvrtkového Telerána. Diváci však napokon na obraze videli iba Petru. „Wanda sa z určitých dôvodov nemohla dostaviť,” povedala záhadne herečka. A tým dôvodom bolo to, že len pár minút pred vstupom sa jej v zákulisí zdravotne pohoršilo.

V živom vstupe sa nakoniec objavila iba Petra Polnišová. Zdroj: tv markíza

,,V markizáckej maskérni sa niečo udialo, možno som reagovala na púder alebo niečo iné, nemám šajnu. Spustilo mi to celkom solídny záchvat. Akurát som prišla od lekárky, spustila sa mi solídna astma. Budem nejaký čas na sprejoch. Robili mi rôzne vyšetrenia vrátane spirometrie, je diagnostikovaná astma, ideme to liečiť," povedala nám Wanda. ,,Zjavne covid, ktorý som prekonala, tomu neprospel. Hovoria to lekári, že pacient, ktorý prekoná covid, tak zrazu vznikajú alergie rôzneho druhu, nie je to nič ojedinelé. Covidová pliaga tomu teda nepomohla. Nikdy som nemala takéto záchvaty," dodala.

