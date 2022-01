V poslednej dobe čoraz viac rezonuje spoločnosťou sebaláska a ženy s plus krivkami, ktoré pomerne často bývajú terčom kritiky alebo si myslia, že sú menej atraktívne. Medzi také sa radí aj Wanda Hrycová. "Dnes ma to ani neviem prečo zavialo do môjho fotografického archívu a musím povedať, že som zostala veľmi prekvapená. Celý život žijem v utkvelej predstave, že trpím veľkou nadváhou. Pamätám si, že komplexy z váhy som začala mať už niekedy v škôlke a celkom určite si ich pamätám v druhej triede na základke. Vždy som závidela spolužiačkam chudé nohy, ploché brucho a trčiace kľúčne kosti, závidela som im, že môžu nosiť minisukne, na ktoré som ja nikdy odvahu nenabrala. Dodnes mám v skrini tuším len jednu sukňu, zato nohavíc asi tridsať. Celý život podlieha výber mojej garderóby prísnej autocenzúre “na toto si tlstá”, “na toto máš hrubé lýtka, či stehná”, “toto ma príliš krátke rukávy”, “z tohoto ti trčí tučné brucho"," rozpísala sa Wanda na svojom profile na sociálnej sieti.

Wanda Hrycová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CWu2X_YKr6e/

"Áno, bavím sa o časoch ďaleko pred štyridsiatkou a mojimi troma pôrodmi, ktoré moje telo samozrejme zmenili a to nie úplne lichotivým spôsobom. Bavím sa o celom svojom doterajšom živote, kedy som sa nikdy necítila vo svojom tele dostatočne komfortne, dostatočne sexy... A potom prišiel dnešný večer a ja som našla fotky z detstva, puberty, mladosti, aj dospelosti a ako pozerám, tak pozerám, žiadne tučné dievča na nich nikde nevidím," zamyslela sa Hrycová.

"Rozmýšľam, kde sa to v tej mojej hlave vzalo a prečo, rozmýšľam, prečo sa na seba celý život pozerám takými kritickými očami a či je to len môj problém, alebo to tak majú aj iné ženy, lebo mám pocit, že je to čisto ženská záležitosť, že chlapi týmto netrpia. Čo myslíte vy? Tiež mate doma take pokrivene zrkadlo?" pokračovala blondínka a zverejnila fotku, kde mala 50 kíl, no myslela si, že má veľké nohy a zadok. "Fotka je z nakrúcania Fontány pre Zuzanu 3 v Zimbabwe, mám na nej 20 rokov, cca 50 kg, vonku je takých 40 stupňov a ja mám dlhé nohavice a sveter okolo pása, aby nebolo vidno moje nohy a “veľký zadok”."

OBROVSKÝ STRACH Wandy Hrycovej krátko pred Vianocami: Syna jej zo svahu odvážal VRTUĽNÍK!

Prečítajte si tiež: