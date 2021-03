Producentka Wanda Hrycová má na konte viaceré filmy, no medzi aktuálnu novinku patrí určite veľkovýpravný seriál Slovania. V jojkárskom Inkognite ju moderátor Vlado Voštinár poriadne vyspovedal. Najviac ho zaujímalo, odkiaľ mali kostýmy. “Nejaké kostýmy sme prenajímali, niečo sme ušili. Dali sme ich do skladov, niektoré sme predali alebo prenajali,” prezradila Wanda.

Seriál Slovania . Zdroj: TV JOJ/Stanislava Topoľská

A čo bude teraz s tými dedinami? “Ukrajinci sa rozhodli, že si z toho spravia skanzen. Nie ale na tom istom mieste. Chcú z toho spraviť atrakciu pre turistov. Demontovali celú tu dekoráciu a idú ju remontovať na inom mieste. Nemohli sme ju nechať tam, kde sme ju pôvodne mali postavenú. Vzhľadom nato, že sú to impozantné stavby, tak im to bolo ľúto. Miestna samospráva to chce využiť ako zaujímavé miesto, ako nalákať turistov,” dodala na záver producentka.

