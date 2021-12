Producentka Wanda Adamík Hrycová (43) je z aktuálnej situácie okolo zatvárania škôl či dištančného vzdelávania so silami na dne. Politikom nahrala odvážne video.

Už viac nevie, ako ďalej. Hrycová preto vyzýva nielen nezaočkovaných, ale aj politikov, nech začnú niečo robiť. „Odkaz veľmi nahnevanej mamy. Vopred sa ospravedlňujem za vybraný slovník. No ja už nevládzem. Moje dieťa je opäť na dištančnom vzdelávaní. Je tretiak a na online vyučovaní je od prvej triedy. Učil sa čítať a písať cez obrazovku počítača. Detská majú v dôsledku pandémie úzkosti, depresie. Vám nezaočkovaným vo veku 60+ je to asi jedno, lebo myslíte len sami na seba. Týka sa to všetkých. Môžete dostať porážku, rakovinu a kvôli nezaočkovaným sa vám nedostane pomoci. Nepríde po vás sanitka, lebo tá vozí dusiacich sa covidových pacientov. Nakoniec vás ani nezoperujú, lebo nebude mať kto a ani kde,“ povedala Hrycová.

Wanda Adamík Hrycová Zdroj: Facebook Wanda Adamík Hrycová

„Preto vyzývam, vás, pán premiér Heger, pán predseda najväčšej koaličnej strany Matovič, teba, Boris, teba, Richard... toľko chlapov, toľko ega a testosterón a gule nikde. Kedy niektorý z vás buchne do stola a zavelí povinné očkovanie? Buďte chlapi,“ dodala nahnevane.

