Tragédia sa stala v nedeľu 21. decembra 2008 o tretej hodine ráno v bratislavskom Lamači. V aute, v ktorom zahynul Hugo, sa s ním viezol aj ďalší muž. Hugo zomrel na mieste. Náraz bol taký silný, že stĺp ich auto doslova rozrezal napoly. Jeho spolujazdec a bývalý spolužiak Jakub Karas († 22) skonal po prevoze do nemocnice. Od tejto mimoriadne tragickej udalosti pre Hrycovcov Vianoce už nie sú, ako bývali. Z jeho smrti sa Wanda stále nespamätala.

„Toto je jedna z našich posledných spoločných fotiek, urobená pár mesiacov pred najhorším dňom môjho života. Už je to presne 13 rokov, čo si nás náhle, bez rozlúčky a úplne nezmyselne opustil. Prešla som si kadejakými fázami smútenia, od počiatočného šoku a popierania tejto otrasnej udalosti cez fázu hnevu na teba, na Kuba, vlastne na celý svet. Potom dokonca fázou sebaobviňovania, prečo som ťa vtedy neprinútila ísť so mnou do Milána aj proti tvojej vôli. Neviem, čím všetkým si budem musieť ešte prejsť, aby som tvoj odchod napokon prijala. Nepodarilo sa mi to ani po toľkých rokoch. Chýbaš, Huhu,” vyliala si srdce Hrycová.

