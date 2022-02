Vyzeralo to tak, že manželstvo Dády Patrasovej (65) a Felixa Slováčka (78) po jeho nevere s maliarkou Luciou Gelemovou (39) je opäť v starých koľajach. No nie je to až také ružové.

Felix sa s mladou Luciou rozišiel v lete 2021. Hudobník sa potom pred Vianocami vrátil späť k manželke Dáde do ich rodinnej vily. Zdá sa však, že ideálne to medzi nimi nie je. „Som stále na vážkach. Na tých sedem rokov, čo sa ťahal s tou pani, sa nedá len tak zabudnúť. Stále sa to vo mne bije. Viete, Felix je obojživelník, ktorý sa všetkým situáciám prispôsobí, ale ja nie,” prezradila Dáda v českom Blesku. „Je medzi nami štyridsaťročné puto, máme spolu deti, ale nie je to také ideálne, ako to vyzerá,“ dodala Patrasová, ktorá s Felixom zavítala do spoločnosti na krst speváčky. Dvojica sa síce držala od seba, no Felix sa snažil Dádu obmäkčiť a balónové srdiečkové "koleso" si dal aj na hlavu, čím jej chcel zrejme vyjadriť lásku.

Dagmar Patrasová Valentín oslávila bez Felixa. Zdroj: Profimedia