Ešte nedávno česká speváčka Lucie Vondráčková (41) a Petr Vojnar (45) vymetali jednu akciu za druhou, pózovali fotografom, objímali sa. Najnovšie to vyzerá tak, že rozprávke je koniec.

Keď Vojnar minulý rok v júli českému Blesku potvrdil, že jeho novou priateľkou je Lucia Vondráčková, veril tomu iba málokto. Postupne sa spoločne začali objavovať na akciách, chodili aj s deťmi na plaváreň. Najnovšie to vyzerá tak, že ako rýchlo to vzniklo, tak to zrejme rýchlo aj zaniklo. „Už sa k tej akcii nebudem vyjadrovať. Urobil som chybu, že som bol úprimný, takže radšej budem mlčať,“ odpovedal Vojnar na otázku, či ešte tvorí pár s Luciou. Ani samotná speváčka sa k moderátorovi a k tomu, či sú spolu, nevyjadruje.

Lucie Vondráčková s partnerom Petrom Vojnarom. Zdroj: Profimedia

