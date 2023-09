Obľúbený zábavno-hudobný program Hit roka sa dočkal druhej série. Ján Žgravčák sa s glosátormi vrátili do štúdia RTVS, aby zmapovali nezabudnuteľné momenty z našej dávnej, ale i nie tak dávnej minulosti. Čo prinesú nové časti a ako sa bývalý šporťák cíti v tejto úlohe?

Hit roka sa teší veľkému úspechu, stala sa táto relácia aj vašou srdcovkou?

– Určite áno. Teším sa na nakrúcania, kde prídu zaujímaví a milí hostia, ktorí majú čo povedať, a to nielen nám starším, ku ktorým sa tak trochu radím aj ja, ale aj mladším divákom. To staré sa niekedy vracia, resp. v súčasnosti vieme nájsť paralely s tým, čo sa udialo v minulosti. A títo ľudia nám istým spôsobom ukazujú, že nie vždy to, čo je staré, je zlé a nie vždy to, čo je dnes, je dobré.

Túto pracovnú príležitosť si moderátor veľmi váži a v Hite roka ho to nesmierne baví. Zdroj: RTVS

Na druhej strane sa to dá povedať presne naopak, nie všetko, na čo sa pozeráme s nostalgiou, že bolo fajn, nemuselo to byť úplne také čisté a skvelé. Je dobré, že dokážeme prepájať tieto dva rozdielne svety, pretože ideme v Hite roka hlbšie do minulosti – ešte pred rok 1993, čo bolo prvá séria.

Vy ste „šporťák”, pred rokom ste sa stali aj riaditeľom sekcie športu RTVS, prečo si do tohto projektu vybrali práve vás?

– Nezačínal som ako športový redaktor, moju kariéru pri moderovaní s mikrofónom som začínal práve ako moderátor zábavných programov. Bolo to na vidieku v mojom rodnom meste a postupne po celom Slovensku. Čiže moje začiatky boli zábavné programy, speváci, vystúpenia a herectvo. Potom časom, keďže som mal k športu vždy blízko, som sa vyprofiloval ako športový redaktor, ale nikdy som nebol taký, že by som stratil vzťah k hudbe, zábave či k vtipu.



Pri nakrúcaní relácie Cyklopotulky. Zdroj: Instagram/janzgravcak

Toto tam vo mne vždy bolo a myslím si, že zlom nastal práve tu v Slovenskej televízii v roku 2016, keď ma prvýkrát oslovili na moderovanie relácie Slovensko Advent. Moderoval som to tri roky za sebou a tam si tvorcovia mohli overiť, že dokážem byť aj v tejto polohe a viem to zvládnuť. Po mojom návrate do RTVS, práve v septembri 2022, prišla táto ponuka a okamžite som povedal áno.

Nemali ste obavy, ako to po tej pauze budete zvládať? Mám na mysli návrat k zábavným formátom.

– Na mojej strane nie. Či nejaké obavy boli u tvorcov, to musia odpovedať oni, ale verím, že obavy sa nenaplnili a všetci sú spokojní. Keďže už pokračuje druhá séria, tak asi je to tak.

K športu má stále blízko, minulý rok sa dokonca stal novým riaditeľom sekcie športu RTVS. Zdroj: RTVS

