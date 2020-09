Petra Krištúfková je známa svojou pofidérnou minulosťou, keď prežila romániky s niekoľkými mužmi z mafiánskych kruhov. S jedným z nich má dokonca i dcéru, prvorodenú Vanessu, z ktorej je už 20-ročná slečna. Druhú, mladšiu, 16-ročnú Ester má s politikom Borisom Kollárom, s ktorým pôsobí v strane Sme-Rodina. Expartneri roky udržiavajú kamarátsky vzťah a inak tomu nebolo ani teraz, keď sa spolu objavili na akcii Slovenka roka.

Poslankyňa Petra Krištúfková. Zdroj: Facebook / Petra Krištúfková

Síce v spomínaný večer triumfovala na všetky strany herečka Kamila Magálová, ktorá ohúrila výrazne mladším vzhľadom vďaka nedávnym vylepšeniam tváre, no rovnako prekvapila aj Krištúfková. O Kollárovej ex je známe, že má urobené pery, pravdepodobne aj nos, no tentokrát pôsobila tak "vyžehlene", akoby znova podstúpila estetický zákrok. Možno k tomu pridával aj jej zmemený imidž v podobe ulízaných vlasov dozadu, tzv. mokrý efekt i výrazné líčenie očí.