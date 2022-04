Kubánec Jorge González (54), ktorý hviezdi nielen v nemeckej, ale aj v slovenskej verzii Let´s Dance, v každom kole ohuruje extravagantnými outfitmi a vysokými topánkami na opätkoch. Na rozdiel od mnohých iných známych mužov, on sa za svoju opačnú orientáciu absolútne nehanbí a otvorene priznáva, že je homosexuál. Najnovšie zašiel aj do detailov.

Jorge González je dnes v Nemecku obrovskou hviezdou, no v minulosti to bol obyčajný chalan, ktorý študoval na Slovensku. Bolo to pred necelými 40 rokmi. Odvtedy je stále v kontakte so slovenskou „rodinou”, s ktorou trávi viac času ako s tou kubánskou, keďže už tretí mesiac dochádza každý týždeň na živý prenos Let's Dance. A hoci slovenskí diváci tohto temperamentného Kubánca spoznali iba nedávno, v Nemecku je už roky veľkou hviezdou, kde je stabilnou súčasťou poroty tiež v šou Let´s Dance.

Porotca Jorge González Zdroj: Instagram Jorge González

V Nemecku sa však preslávil aj ako choreograf v šou Germany's Next Topmodel, ktorú režírovala Heidi Klum. No a nielen u nás, ale aj tam pravidelne predvádza svoje módne kreácie. Výstredné kúsky nosí aj mimo kamier. Jorge tak nepochybne svojimi módnymi výstrelkami vytŕča z davu. Všade, kde sa tento energický a vždy vysmiaty Kubánec objaví, na seba strháva všetku pozornosť. A hoci my Slováci sme dosť prudérny národ, za krátky čas si získal veľa fanúšikov. Diváci si ho mimoriadne obľúbili a dokonca akceptujú aj jeho výstrednosť a orientáciu, ktorou sa absolútne netají. Naopak. Je na to hrdý.



Jorge sa otvorene hlási k svojej homosexualite, o ktorej nemá problém hovoriť aj verejne, oproti mnohým známym mužom, ktorí svoju orientáciu zo strachu taja. Na Slovensku sa totiž otvorene k opačnej orientácii hlási iba hŕstka mužov – módny návrhár Fero Mikloško, herec Richard Stanke, herec Viktor Horján či bývalý superstarista Jakub Petraník.



Jorge mal o svojej orientácii prekvapivo jasno už v útlom detstve. „Keď som bol ešte malý a mal som päť - šesť rokov, už som vedel, že som homosexuál. Chcel som voľnosť. Lenže na Kube to bolo zakázané. Stále som sníval o tom, aby som bol voľný a preto som chcel byť Zorro,” prezradil v rozhovore pre markizácky Reflex. „Som voľný, a to je najlepšie na svete. Sme tu na to, aby sme žili život a robili veci, ktoré chceme robiť,” dodal.



