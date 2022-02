Výrečnú hlučnú a prostorekú Žanetu (47) z relácie Bez servítky predstavovať netreba. Od pondelka si ju niektorí diváci obľúbili, no iní jej, naopak, nevedia prísť na chuť. V negatívnych komentároch na sociálnej sieti ju bráni jej dcéra.

Ešte v pondelkovej časti, keď sa diváci len zoznamovali s jednotlivými súťažiacimi, zaujala Žaneta na prvý pohľad. Netajila sa tým, že má dcéru. Už v prvej časti ju však nešetrila. „Keď som išla rodiť, tak to som sa aj rozplakala, lebo som porodila ufo. Ona bola zelená v tej košieľke, to bolo neskutočne škaredé, malá hnida to bola. Ona bola tak škaredá,” prezradila Žaneta.

Pri stole sa stretla zaujímavá skupina ľudí. Zdroj: tv joj

Všetci čakali, že keď sa vo štvrtok ku sporáku postaví samotná Žaneta, spoločnosť jej bude robiť aj jej dcéra. No nestalo sa tak. Žaneta varila sama. Keďže nie všetci ocenili krčmárkine recepty a program, na sociálnej sieti ju vôbec nešetrili. Vo viacerých komentároch Žanetu bránila práve jej dcéra. Ako Jessika vyzerá? Na rozdiel od svojej mamy je brunetka a má aj pírsing. Podľa fotiek je jasné, že má tiež rada odhalené výstrihy. Už dlhšie obdobie je dokonca aj zasnúbená. Vyzerá to tak, že už zrejme čoskoro u nich zaznejú svadobné zvony.

Prečítajte si tiež: