Keď diváci dopozerali časť, v ktorej Martin Peťa vyhodil, mnohým to prišlo nespravodlivé, a tak nejako to vníma aj samotný farmár. „Predstavoval som si nejaký adekvátny trest, aký mal Mesut. On mal veľa incidentov či už s morkami, zvieratami, alkoholom, nebolo toho málo, diváci to majú možnosť vidieť. Preto som si myslel, že aj ja dostanem nejaký adekvátny trest, či už byť bez jedla, to by som prijal, ale žiaľ. Stalo sa, čo sa stalo,” priznal v relácii Martina Šmahela Farma Extra, v ktorej bez okolkov povedal aj to, čo si myslí o najvýraznejšom farmárovi 13. série.

Peťo bol hosťom v relácii Martina Šmahela Farma Extra. Zdroj: tv markíza

„Mesut sa mi ešte zo začiatku zdal celkom v pohode, ale potom, čo tam všetko porobil a tá jeho arogancia. To jeho veľmi vysoké sebavedomie siaha až neviem kde, je to jeden namyslený a arogantný človek, myslí si o sebe, že tá farma mu patrí,” dodal.