Keď sa Xénia ku koncu roka 2020 vrátila z Farmy, ručička na váhe jej ukazovala +13 kíl. A nedávno mala opäť 10 kg navyše. S nimi sa však rozhodla nekompromisne zatočiť. "Apríl 2022 vs. apríl 2023 – 67 kíl vs. 57 kíl. Celá táto premena však netrvala celý rok," napísala Xénia na sociálnej sieti.

„Dlho mi trvalo nájsť motiváciu, a aj keď som sa vo svojom tele vôbec necítila dobre, nemala som chuť s tým nič robiť. Potom prišla prerábka bytu, ktorá tomu veľmi nepomohla, a aj keby bola chuť cvičiť, nebol čas. Zato na nezdravé jedlá popri robote chuť bola, a to veľká (smiech),“ zverila sa Xénia na Instagrame a opísala svoj boj s chudnutím.

Dvojica sa dala dokopy na Farme. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cdgi6LhNubv/

„Prelomový mesiac, keď som so sebou začala niečo robiť, bol až január 2023, keď sme už mali prerábku za sebou a konečne som našla motiváciu začať niečo so sebou robiť! Začali sme pravidelne cvičiť a normálnejšie sa stravovať. Keď človek začne na sebe vidieť prvé výsledky, začne ho to mega baviť, najhoršie je začať. A preto, ak jediný váš problém je, že neviete nájsť motiváciu, len sa zatnite a pomaličky začnite a verím, že s prvými výsledkami sa na to namotáte tak ako my,“ dodala exfarmárka, ktorej sa podarilo zhodiť krásnych 10 kíl.

