Prvý vypadnutý farmár Michal prijal pozvanie do relácie Farma Xtra. A hneď tam nakydal na Luciu z najstaršej generácie X. „Vnímal som ju na Farme aj pred Farmou. Poznal som ju už dlhšie, keďže sme z jedného mesta, z Topoľčian. Ona robí v jednom fitnescentre, do ktorého som niekoľko mesiacov chodil. A neprekvapila ma vlastne ničím. Vedel som, aká je osobnosť,” priznal Šajmovi, ktorý túto reláciu po novom moderuje. „Nemali sme žiadny vzťah, ona ma vôbec nepoznala, ale ja som ju poznal. Aj ľudia z môjho okolia mi o nej rozprávali veci. Vedel som, na čo sa mám pripraviť. Dozvedel som sa, že je to veľmi zlá osoba, ale nechcem to veľmi rozoberať,“ vyhol sa Mišo ďalším detailom.

Mišo v relácii Farma Extra. Zdroj: TV Markíza

„Niekoľko mesiacov či rokov bývala vedľa v činžiaku, takže sem-tam sme sa zazreli. Ona mi však povedala, že ma absolútne nepozná,” dodal na túto tému. A aké má do budúcna plány? „Možno skúsim aj iné reality šou...” Dajme sa teda prekvapiť.