Matúš patril k najobľúbenejším farmárom. O to šokujúcejšie bolo, keď si ho Miška vybrala do duelu. Všetci však verili, že ju porazí ľavou zadnou a do šou sa vráti. Fitneska však bola šikovnejšia a on si musel zbaliť kufre. Ako to všetko s odstupom vníma?

Sympatický Matúš bol hosťom v relácii Martina Šmahela Farma Xtra. „Bol som naozaj prekvapený, keď si ma Miška zvolila, ale trošička som to očakával, pretože som videl, že už so mnou nenadväzuje očný kontakt. Čiže keď išla okolo stola, cítil som napätie,“ povedal na úvod Matúš s tým, čo presne mu v dueli „zlomilo väzy“. „Almanach ma položil na kolená. Tretia disciplína, tie zvončeky, vôbec nebola moja šálka kávy. Trošku som bol z toho frustrovaný, že v dueli som sa vôbec nezapotil. Keby som mal možnosť zmerať si silu s chlapom, tak by som išiel domov so vztýčenou hlavou, že okej, vyhral on, ale aspoň sme si zabojovali. Tie disciplíny boli stavané tak, že som do nich nevedel dať maximum. Akoby ste boli zamestnaní v robote, ktorú neviete robiť, a máte sa tam prejaviť na sto percent,“ pokračoval fešný východniar, ktorého do šou prihlásil kamarát.

Matúš v relácii Martina Šmahela Farma Xtra. Zdroj: tv markíza

„Začalo sa to tak, že som išiel na online kasting a potom som sa chodil opíjať za kamarátmi do Bratislavy. V sobotu ráno som chodil veselý na kastingy, takže tak sa to nejako začalo. Zobrali ma, no do poslednej chvíle som nechcel ísť na Farmu, ja som si chcel iba vyskúšať kastingy. Režisér mi potom zavolal, že ma berú, ja som mu tri – štyri dni nedvíhal telefón, lebo som tú informáciu nevedel spracovať. Ale nakoniec som išiel a neľutujem to,” priznal Matúš.

Matúš sa na Farme nezblížil so žiadnou ženou. Na nervy mu však poriadne išla Miška. Zdroj: tv markíza

„Na Farme som mal najlepší vzťah s Dávidom a Mesutom, ale musím sa priznať, že keď vstúpila Natália do hry, už som Mesutovi až tak neveril. Ženské osadenstvo, tam som si so žiadnou ženou nevytvoril žiaden vzťah. A čo sa týka Mišky, videl som, že po mne ide, ale ja som tie city nechcel opätovať, lebo to je úplne presne, ako keď prídete na dovolenku do Egypta a je tam animátor. Keď sa mu raz pozrie žena do očí, už ju chce mať v posteli, druhýkrát už príde s obrúčkou a to mi prišlo také pri Miške. Bál som sa opätovať pohľad alebo len letmý dotyk, lebo to by už bolo… Kvázi Miška je môj typ ženy, ale iba fyzicky. Tam sa to končí. Tlačila na pílu,“ dodal s tým, že zatiaľ ostáva žiť v Prahe, ale čoraz viac ho to láka naspäť na Slovensko a možno sa začne venovať aj manuálnej práci.

