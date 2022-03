Na adresu Adama sa vyjadril aj moderátor Ondřej Novotný. ,,Adam je týpek. O tom niet pochýb. Nie je to chlapec, ktorého nacpete do škatuľky, vyjadrite na neho svoj názor jednou vetou a alebo je vám jedno. Je to chalan, ktorý dokáže rozprávať hodiny a unaviť vás tým k smrti a dostať vás na pokraj toho, že ho chcete zabiť.Ale behom tej doby z nej vypadnú i veci, ktoré jednoznačne stoja za reč a jeho priamočiarosť a úprimnosť je pre ostatných odzbrojujúco a miestami bolestivo pravdivá,” napísal o ňom Ondřej. A mal pravdu. Hoci bol Adam svojský, v Česku má po účinkovaní už aj svojich fanúšikov. ,,Ja by som sa vám rád s niečím pochválil. Viete, že mi to s tými alianciami veľmi nešlo, ale toto je tá moja aliancia,” urobil si video, ako čaká na vlek a okolo má ženské obdivovateľky.

Adam Raiter v šou Survivor. Zdroj: tv nova

Umelecký stolár Adam sa preslávil aj tým, že v januári 2021 sa dal dokopy s Agátou Hanychovou. Užívali si snowboardovanie, nafotili spolu reklamu a mali tiež ďalšie pracovné plány. Jedným z nich bolo cestovať po Česku v karavane s jej deťmi. Z toho, ako aj z ich vzťahu, však rýchlo zišlo. Koncom marca Agáta priznala rozchod.

NOVÉ FOTKY ADAMA SO ŽENAMI SI POZRITE V GALÉRII