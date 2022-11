Saša sa na Farme zblížila s tanečníkom Tamásom. A hoci sa od neho zo začiatku odťahovala, ku koncu bola zamilovaná až po uši. ,,Ja viem, že v tej telke to vyzeralo, že neviem, čo chcem, aj to tak bolo. Ja som bola taká, že najprv ho nechcem, potom ho chcem, potom zas nechcem… Ako taká typická žena a ja som sa potom rozhodla. Potom som ho chcela už viac ako on mňa. Nejaký Amorov šíp ma zasiahol. Takže… Už ho čakám,” vyliala si srdce v relácii Farma Xtra a priznala aj to, čo mu zanechala v súkromnom liste. ,,Chcela som ho v ňom nakopnúť a chcela som mu dať vedieť, že mi na ňom skutočne záleží, že ho chcem a som nastavená, že áno,” dodala.

Saša z Farmy vypadla. Zdroj: TV Markíza

