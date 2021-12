Na Farme bolo tento týždeň poriadne dusno. Mesut ako farmár týždňa mal imunitu, do duelu mal ísť Peťo, no potom sa udialo, čo sa udialo. Uhynuli im tri morky a zodpovedný za to bol práve Peter. Toho hospodár Martin zo šou vyrazil a novým duelantom sa stal Mesut.

Mesut bol už rozhodnutý, že do súboja si vezme Stanku, ktorá sa doteraz nonšalantne všetkým duelom krásne vyhla. Studená sprcha prišla vo chvíli, keď im Evelyn oznámila, že voľba druhého duelanta bude na farmároch. Tí zvolili Mišku. A hoci celý pobyt na Farme sa snažila s každým vychádzať a aj keď ju vylučovali z kolektívu, bola priateľská a pozitívna, v duelantskej chatke sa už nezdržala a povedala, čo si o jednej farmárke myslí.

Miška naložila Stanke ako ešte nikto. Zdroj: tv markíza

,,Mesut mal už vybratého svojho súpera a mala to byť Stanka. So Stankou sme od začiatku nemali dobrý vzťah, čo Stanka posledné dni opäť potvrdzuje, že to dievča sa psychicky nevie preniesť cez nejaké veci. Stanka ma už niekoľkokrát zopakovane sklamala a začínam si uvedomovať, že to, ako za mnou prišiel Peťo a povedal mi, že to jej ospravedlnenie vôbec nebolo úprimné, že sa prišla iba pchať do zadku, aby som si ju nevybrala do duelu, tak asi niečo na tom pravdy bude. Ona vždy hľadala dôvody, aby po mne nejakým spôsobom vyštartovala, ja neviem, či si potrebuje honiť ego na kravinách," priznala Evelyn a Stanku rozhodne nešetrila.

Miša sa vyrozprávala Evelyn. Zdroj: tv markíza

,,Pred tým tu bola zavesená na krku Mirovi, teraz sa nacucne na Dávida a keď bola s Dávidom pohádaná, tak sa nacucla na Peťa. Potom si to nejako vystriedala a ona sa tvári, že má zlé vzťahy s mužmi. Ó môj Bože, rozhoďnožka. Je tam, kde môže niečo získať. To je stelesnená kôpka faloše a zároveň vlastných mindrákov zo zlého vzťahu s jej otcom. Už vidím, že na tomto dievčati mi už ani nezáleží, pretože ona opakovane vyrába problémy tam, kde nie sú," dodala.

Prečítajte si tiež: