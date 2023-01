RTVS od pondelka začína s novou zábavnou šou. Dlhoročný formát 5 proti 5 s moderátorom Andrejom Bičanom vystrieda Traf to! so Šokom. A v jednom družstve bude o peniaze bojovať známa tvár.

V novej súťaži si v každej epizóde zmerajú sily dva trojčlenné tímy súťažiacich. Ide o rodinných príslušníkov, ale aj kolegov či kamarátov. No a v pondelok bude súťažiť aj hudobník Marián. A tí, ktorí sledujú SuperStar, budú okamžite vedieť, o koho ide. Marián Fatrsík v speváckej šou skúšal šťastie rovno trikrát.

Marián Fatrsík z čias SuperStar. Zdroj: RTVS

Paľo Habera mu do tretice povedal, že sa ako spevák vôbec nezlepšil a Dara Rolins vtedy mladého blondiaka absolútne odpísala. Povedala, že pôsobí ako starec. Keďže mu dvere do finále zakaždým ostali zatvorené, odišiel skúšať šťastie do Londýna. Na Česko Slovenskú SuperStar ho vraj vtedy nahovorila herečka Magda Paveleková († 84). „Som tu na podnet pani Pavelekovej, ktorá veľmi chcela, aby som to vyskúšal aj tento rok. Tvrdila, že keď sa neprihlásim, urobí to sama,“ povedal v roku 2009 Fatrsík, ktorý sa do finále nedostal ani do tretice.

A čo robí teraz? „My sme ,Karlovci’. Má to také odôvodnenie, že my sme traja zo šestky, ktorí tvoríme kapelu, ktorá spieva najväčšie hity Karla Gotta a Karola Svobodu. Spievame po Česku a po Slovensku. Sme Karel Gott Revival, ja som frontmanom, teda spevákom skupiny,” povedal o sebe v novej relácii RTVS Traf to!, ktorú uvidíte už v pondelok.

Prečítajte si tiež: