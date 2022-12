Na JOJ-ke sa Habo so synom Dávidom prvýkrát objavili pred vyše siedmimi rokmi, no dodnes sú medzi Slovákmi známi. Len ťažko by sa totiž dalo zabudnúť na ich vystupovanie, hlášky či temperament. A na ich rekordnú účasť či skvelú výhru 9 000 eur za 16 víťazstiev a 5 remíz. Habo starší sa vareniu venuje stále. Vilo sa najnovšie opäť ukáže na obrazovkách. Jeho synovec Nikolas (21) totiž bude v piatok variť v relácii Bez servítky, kde mu prišiel pomôcť aj Vilo. Ako to dopadne, uvidíte o 17.50 hod. na JOJ.

Vilo Habo Zdroj: Emil Vasko

