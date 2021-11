Exotická Aicha si z vily Love Island musela baliť kufre. A to iba týždeň pred veľkým finále. Pred kamerami sa po celý čas tvárila, aká je zamilovaná a do Honzu neustále hustila, ako sa teší na ich budúcnosť a na to, ako spozná jeho malého syna. Po vypadnutí však odrazu zmenila rétoriku.

FOTO Všetko to na Honzu iba TRÁPNE HRALA? Aicha vyrukovala po vypadnutí so ŠOKUJÚCIM PRIZNANÍM

V šou Love Island môžu ovplyvňovať dej aj diváci prostredníctvom aplikácie. Nedávno práve oni rozhodli, že kráska, ktorá má opustiť vilu, má byť Aicha. Tá tvorila pár so starším Honzom. Zo začiatku im to viacerí skutočne priali, no postupne sa exotická kráska začala prejavovať ako žiarlivá a panovačná frajerka. Honzovi neustále pílila uši tým, aby jej povedal, kde budú bývať a či je ochotný presťahovať sa s ňou do Prahy. Otec 5-ročného syna sa jej neustále snažil vysvetliť, že sa nemôže odlúčiť od syna a ako to medzi nimi dopadne, sa ukáže po šou.

Aicha po vypadnutí šokovala všetkých divákov. Zdroj: tv markíza/voyo

Aicha ho neustále bozkávala, objímala, nazývala ho láskou, zlatíčkom a dokonca raz mu povedala, že ho ľúbi. Keď odchádzala zo šou, viackrát priznala, že si už noc bez neho nedokáže predstaviť. No ale, dva dni potom, čo vypadla, odrazu úplne otočila. „Honzíka mám veľmi rada, ja ho ľúbim, aký je, ale ak mám pravdu povedať, ako som to čítala v románoch, keď som bola malá, nie som zamilovaná. Nie je to proste niečo, čo by mnou trieskalo, nie je to to, čo čakám od lásky. Ale možno to raz príde,” prekvapila vyjadrením Aicha.

Po týchto slovách jej diváci poslali drsné odkazy. „Všetci sme vedeli, že hráš komédiu,” odkázala jej Betty. „Tak prečo si hovorila, že ho ľúbiš, keď nie si zamilovaná?” napísala Natalie. „A cenu za najlepší herecký výkon vyhráva… Aicha, gratulujem!” nešetrila ju Barbora. „Prečo si ho potom zbytočne ťahala za nos a nebola si k nemu úprimná?” alebo „A tie jej scény, keď jej ho vtedy Mirka prebrala pri párovaní! Robila to určite iba preto, aby sa udržala v šou. Hlavne, že si ho tam dusila každú minútu. To je iná liga,” pridala sa ďalšia diváčka Evka. „Tak toto je sila! Hlavne, že hrala na city so synom, sťahovanie do Prahy atď. Hrozná pretvárka. Teraz vidno, že si to hrala, aby si sa tam udržala! Si falošná! Prosím, pustite to Honzovi!” kopia sa komentáre.