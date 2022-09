Tri roky od rozvodu s hokejistom Tomášom Plekancom tak Lucka opäť zamierila medzi športovcov. A vyzerá nadmieru šťastne. „Užívam si stav zamilovanosti, je to to najkrajšie obdobie,“ priznala Blesku pred pár dňami. Vtedy ju české médiá spojili s hudobníkom, s ktorým spolupracuje. No jej láskou je mladučký športovec, MMA zápasník Zdeněk Polívka. Pár si nedávno spoločne užil MMA turnaj v Brne a bez ostychu dával na známosť svoju vzájomnú náklonnosť.

Lucie Vondráčková s jedným z jej synov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cguapkir1cn/

