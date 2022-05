Na pohrebe pani Mládkovej nechýbali ani celebrity ako Eva Holubová (63), česká herečka Pavla Beretová (38) či herec a tanečník Ján Cina (34). Najviac pozornosti, a nie práve tej najlepšej, strhli na seba manželia Dykovci, a to predovšetkým veľmi nevhodnými outfitmi.

Táňa Dyková s manželom Vojtom. Zdroj: Instagram Vojta Dyk

Podľa ich oblečenia by ste asi neuhádli, že prišli na pohreb Medy Mládkovej. Herečka zvolila čierne obtiahnuté šaty s červenou kabelkou a jej manžel bledú košeľu s morským motívom a sivé rifľové kraťasy. K tomu si obul tzv. espadrilky a na krku mal malú kapsičku. Nabudúce by to chcelo vhodnejšie oblečenie.

