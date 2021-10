Pred vydaním pesničky zrejme Jaroš nemal ani páru, aké reakcie u ľudí vyvolá. „Pesnička je úžasná, videoklip je ‚suprový‘, no má to chybičku, a to fatálnu. Sú to vaše dúhové traky. Pripadá mi to, akoby ste nimi podporovali LGBT,“ píše v komentári istá žena. „Po tom, ako ste robili reklamu na očkovanie, ste už nemohli nič viac pokaziť. A predsa sa stalo,“ pokračovala. LGBT tematika (lesbičky a gejovia) je na Slovensku stále kontroverzná a Slovákov delí na dva tábory. Jaroš sa bráni, že nič také nepropagoval.

Jaroš zverejnil komentáre nahnevaných mamičiek. Zdroj: Facebook M. J.

„Stylistka navrhla, nech si dám farebné traky, ktoré sa do veselého klipu hodia. Páčili sa mi. Nebola za tým žiadna skrytá propaganda. Krátko po zverejnení klipu začali chodiť komentáre, ktoré ma zaskočili až zaboleli,” hovorí Miro. „Každý vidíme, čo vidieť chceme. To, že niektorí majú rozdielne názory na inakosť, je v poriadku. Bolí ma však, keď medzi ľuďmi rastie nenávisť. Som za to, aby sme nehľadali problémy tam, kde nie sú. Som za to, aby sme sa tešili z farieb. Život nie je čierno-biely. Veciam priraďujeme emócie my sami. Je na nás, ako sa na svet chceme pozerať.” dodal.

