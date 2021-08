Vajda si svoje súkromie vždy strážil, no pred časom už aj on podľahol fenoménu sociálnych sietí. Tam sa už stihol okrem iného pochváliť vnúčikom aj vnučkou Ellie. A z tej vyrástla už krásna princeznička. „Neskutočné, ako to letí,” napísala Lea Klimo Vajdová na Instagrame k fotke jej milovanej dcérky Ellie. Dievčatko v októbri oslávi už 7. narodeniny. Dedko Jožo Vajda tak môže byť právom hrdý na to, akú má nádhernú vnučku. A ktovie, či pôjde v jeho hereckých šľapajach alebo sa nevydá na dráhu modelky. Predpoklady na to rozhodne má...

Dcéra Jozefa Vajdu Lea Klimo Vajdová. Zdroj: Instagram L.V.

Prečítajte si tiež: