Obšil patril medzi hercov, ktorých si zapamätáme skôr z vedľajších úloh. Dlhé roky pôsobil chlapčenským dojmom, preto občas musel poprieť, že vnútorne dozrieva rýchlejšie, ako sa mu vek zrkadlí na tvári. V posledných rokoch však zápasil s Parkinsonovou chorobou. Režiséri ho s ohľadom na hendikep však ďalej obsadzovali. Choroba sa stala súčasťou nielen jeho osobného, ale aj hereckého života, hovoril o nej otvorene, aj preto viacerí jeho kolegovia o jeho dlhoročnom utrpení vedeli.

Herec Vladimír Obšil zomrel vo veku 65 rokov. Spomína na neho aj herec Jakub Lorencovič. Zdroj: Instagram

„Vladko mal ťažkého parkinsona. Nič bližšie však momentálne neviem, no asi pred 4 týždňami už prestával hrať, lebo mu bolo ťažko rozumieť a jeho stav sa postupne zhoršoval. Som z toho veľmi smutný, lebo to bol milý a veľmi vzácny kolega. Posledný mesiac už nehral a bolo to s ním zle,” prezradil nám so smútkom v hlase František Kovár. Ako sa nám ďalej podarilo zistiť, hercovi sa nedávno prudko zhoršil stav a musel byť náhle hospitalizovaný, dokonca krátko potom, kde to najviac miloval – na doskách, ktoré znamenajú svet.

Herec Vladimír Obšil v hre Nevesta hôľ (2015). Zdroj: Facebook Divadelný ústav

„Mal ťažkú chorobu. Bol hospitalizovaný, neviem však nič presnejšie, dostal som akurát esemesku o jeho úmrtí. Viem, že bol v nemocnici, po predstavení, kde bol vtedy mimoriadne indisponovaný. Hrali sme hru Špina, cca pred troma týždňami. Bol v ťažkom stave. Či zomrel doma, alebo v nemocnici, zatiaľ neviem,” opísal nám jeho posledné chvíle Emil Horváth.

Emil Horváth. Zdroj: MICHAL SMRČOK

„Bol to človek divadla, jeho rodina bolo divadlo! Pamätám si ho ešte ako mladého žiaka z Vysokej školy múzických umení, bol to veľmi talentovaný herec, stvárňoval nádherné postavy v Národnom divadle. Naposledy hral v úspešnej inscenácii Špina. Stav sa mu nedávno veľmi zhoršil, bola to už neliečiteľná záležitosť. Vladko miloval divadlo! Bol veľmi skromný a naozaj kvalitný člen divadelného súboru, dá sa povedať do posledného okamihu jeho života,” dodal Horváth.

Na herca si zaspomínali aj herečka Dominika Kavaschová či mladý herec Jakub Lorencovič. „Nemal si to v živote ľahké, Vladko. Som rád, že som bol tvoj dlhoročný kamarát,“ napísal Lorencovič na sociálnej sieti. Z jeho náhleho odchodu je otrasená i Monika Hilmerová. „Vladko môj milý, ešte pred mesiacom sme takto spolu hrali... Nemám slov, len smútok za tebou. Odpočívaj v pokoji," napísala zdrvená herečka.