Markizácky redaktor Ján Tribula pravidelne v nedeľu v Televíznych novinách prevedie divákov po tatranských kopcoch. Vždy má so sebou zaujímavú spoločnosť. Tentoraz do našich veľhôr zobral profesora Vladimíra Krčméryho.

Tatranec Ján Tribula miluje hory a turistiku. Aj preto má v nedeľných Televíznych novinách vlastnú reportáž s názvom S Tribulom po horách. Vždy si vyberie zaujímavú túru a spoločnosť mu pravidelne robia známe tváre. Najnovšie zlanáril profesora Krčméryho. „Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Už som si myslel, že nedožijem a na Tatry sa budem pozerať len zhora. Naposledy som tu bol pred 40 rokmi. Keď vidíte okolie tých Tatier, tak to je taký zážitok, ako keď vidíte Picassov obraz, nemôžete zapochybovať, že ho namaľoval Picasso, aj keď ho nepoznáte,” rozplýval sa Krčméry.

Profesor Krčméry. Zdroj: Matej Kalina

„Vždy som chcel byť geografom. Prešiel som takmer všetky končiare vo Vysokých Tatrách. No keďže som poslúchal svojich rodičov, tak sa snažím robiť tzv. geografickú medicínu, a to v praxi znamená tropické choroby,” pokračoval s tým, že posledné mesiace neprežíval práve najpríjemnejšie obdobie. „Trikrát alebo štyrikrát sa mi vyhrážali smrťou a aj mojim deťom. Posledného pol roka je to pravidelné. Na druhej strane mal som aj príjemné zážitky. Mali sme pacientov, ktorí hovorievali, že vždy sme vám nadávali za ošetrovateľstvo, že ste ho pred 30 rokmi založili a že načo potrebujete mať na plienky vysokú školu, no keby nebolo vašich sestier, sme mŕtvi. To je pre mňa také zadosťučinenie, že tí, ktorí vás preklínali a vyliečili sme ich, prišli sa mi ospravedlniť. Netvrdím, že všetci sme anjeli, ale takí, čo nemali 1,5 roka dovolenku, to sú tí tichí hrdinovia. Mňa, bohužiaľ, vidia v telke, ale som posledný, ktorý do nej patrí,” pokračoval v rozprávaní.

Tribula s horským vodcom na počesť pána Krčméryho vystúpali až k Lomnickému štítu, profesora nechali na Skalnatom plese, keďže taký náročný výstup by mu zdravie nedovolilo. Pre samotného lekára je však veľmi dôležité nielen zdravie, ale rodina. Aj preto nakoniec prezradil recept na šťastné manželstvo. „Tuším sme sa len raz hádali. A aj to bolo pre kaprov, takže pre sprostosti. Vždy, keď cítim napätie, poviem, vyhádame sa v piatok. A dovtedy to prejde. Treba si zaviesť v rodine tzv. hádavý deň, piatok alebo sobotu, dovtedy to prejde. Chcem poďakovať celej rodine, že majú so mnou trpezlivosť,” dodal.

Prečítajte si tiež: