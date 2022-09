Bacuľka Vlaďa je na svoje kypré tvary mimoriadne hrdá. Má účet na platforme OnlyFans, kde sa odhaľuje a muži jej platia za to, že im do súkromných správ posiela pikantné zábery. Na fotenie promofotiek do šou Láska na chate si dokonca obliekla o pár čísiel menšie kraťasy, ktoré sa jej tak extrémne zarezali, že všetkým predviedla ťaví prst medzi nohami. A aby toho nebolo málo, diváci si z nej opäť kvalitne uťahujú. JOJ-ka totiž zverejnila na Instagrame novú fotku súťažiacich a práve Vladi omylom „ufikli” z prsta.

23-ročná Vlaďa je hrdá na to, že je ,,Onlyfanska.” Zdroj: TV JOJ